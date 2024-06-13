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В НАТО отказались считать удары по РФ западным оружием эскалацией

Столтенберг заявил, что НАТО не считает удары по РФ западным оружием эскалацией

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Efrem Lukatsky/AP

НАТО не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, слова которого передает ТАСС.

Утром 13 июня руководитель организации прибыл в Брюссель, где состоится встреча министров обороны стран — членов НАТО. До начала мероприятия он успел пообщаться с журналистами, в том числе прокомментировав удары Украины по РФ.

«Самооборона включает поражение военных целей на территории РФ, это не является эскалацией», — подчеркнул Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном применении истребителей F-16 для атак на объекты на российской территории.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассказал, что военнослужащие страны уже используют западное оружие для ударов по РФ. Как он сказал, эти атаки должны возыметь эффект и облегчить ситуацию на поле боя для украинских солдат.

9 июня советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сделал похожее заявление. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже воспользовались разрешением бить по российской территории западным оружием.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригрозил ответными мерами на поставки на Украину западного оружия для ударов по российской территории.

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