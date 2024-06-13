Россия завоевала первую золотую медаль на Играх БРИКС

Российская синхронистка Светлана Колесниченко заняла первое место в сольной технической программе на Играх БРИКС.

Колесниченко набрала 313,6900 балла. Второе место заняла представительница Белоруссии Василина Хондошко (296,4750). Тройку сильнейших замкнула представительница Узбекистана Диана Онкес (229,9334).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия будет ждать спортсменов из Китая на Играх БРИКС.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 открытыми.