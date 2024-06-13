В Красноярске подросток заказал «минирование» школы, чтобы не идти на контрольную

Подростка из Красноярска задержали после сообщений о минировании. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Свердловском районе региона. В течение трех дней местная школа получала звонки, в которых неизвестный рассказывал об опасных предметах на территории школы. Каждый раз специалисты выезжали на место, но ничего не находили.

Вскоре выяснилось, что к произошедшему мог быть причастен местный школьник. По версии следствия, подросток в публичном чате предложил «заминировать» учебное заведение за деньги. В результате один из участников выполнил условия и получил тысячу рублей.

«Молодой человек признался, что «заказал» звонки в школу, так как хотел сорвать учебный процесс, чтобы не ходить на уроки, потому что не подготовился к контрольной работе», – сообщается в публикации.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. На данный момент подросток находится под подпиской о невыезде.

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