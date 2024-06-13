Годовалый мальчик выпил уксус вместо воды и попал в больницу с ожогами

В Петербурге ребенок попал в больницу, выпив уксус вместо воды. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 12 июня в Колпино. По словам матери ребенка, мальчик каким-то образом случайно выпил уксус вместо воды.

После произошедшего родители отвезли годовалого ребенка в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него химические ожоги рта, глотки и пищевода. Его состояние оценили как среднетяжелое.

До этого в Тихвинском районе Ленобласти двухлетняя девочка находилась дома вместе с родителями и случайно сделала глоток 70% уксусной кислоты. Ребенку стало плохо, ее госпитализировали в тихвинскую больницу, а оттуда вертолетом санавиации доставили в Петербург. Медики диагностировали у девочки химический ожог ротоглотки, состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Ранее российская дачница вместо воды выпила соляную кислоту и оказалась в больнице.