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Генерала Шамарина оставили под стражей

Суд отказался отпустить из СИЗО экс-замглавы Генштаба генерала Шамарина

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Пресс-служба Минобороны РФ

Второй западный окружной военный суд отказался смягчать меру пресечения заместителю главы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление оставить без изменения», — сказал судья.

В ходе заседания Шамарин заявлял о готовности сотрудничать со следователями и об отсутствии намерения скрываться от правосудия.

Напомним, следствие считает, что Шамарин получил взятку в размере 36 млн рублей от руководителей завода «Телта» за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство. Директор и главный бухгалтер предприятия дали показания на генерала, но тот свою вину не признает. В мае Шамарина заключили под стражу.

О самых громких скандалах, связанных с коррупцией и мошенничеством в Минобороны с начала СВО, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жена Шамарина заявила, что ее супруга подставили.

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