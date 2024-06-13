Генерала Шамарина оставили под стражей

Второй западный окружной военный суд отказался смягчать меру пресечения заместителю главы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление оставить без изменения», — сказал судья.

В ходе заседания Шамарин заявлял о готовности сотрудничать со следователями и об отсутствии намерения скрываться от правосудия.

Напомним, следствие считает, что Шамарин получил взятку в размере 36 млн рублей от руководителей завода «Телта» за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство. Директор и главный бухгалтер предприятия дали показания на генерала, но тот свою вину не признает. В мае Шамарина заключили под стражу.

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Ранее жена Шамарина заявила, что ее супруга подставили.