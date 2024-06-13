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Страны НАТО будут искать варианты ответа «на акты саботажа и кибератаки»

Столтенберг: НАТО обсудит варианты ответа «на акты саботажа и кибератаки»

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Johanna Geron/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны альянса заявил, что главы оборонных ведомств Североатлантического альянса обсудят варианты ответа «на акты саботажа и кибератак» со стороны России.

По его словам, в ряде стран НАТО произошли акты саботажа и кибератак, которые приписываются России. Также он сообщил о нескольких попытках поджогов.

«Министры обсудят возможности ответа со стороны НАТО, включая повышение бдительности и обмен информацией», — сказал Столтенберг.

1 июня стало известно, что страны НАТО договорились, что кибератака на одно или несколько государств альянса может стать поводом для применения пятой статьи о коллективной обороне. При этом, как подчеркнул глава Военного комитета блока, нужно будет установить, кто стоит за нападением, в противном случае будет «сложно объявить кому-либо войну». Ранее в НАТО подчеркивали, что ответом на кибератаку могут стать не только дипломатические и экономические шаги, но и задействование вооруженных сил.

2 июня ресурсы Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии Германии, атаковали неизвестные хакеры. Атака произошла за неделю до выборов в Европарламент.

Ранее в МИД России оценили перспективы восстановления диалога с НАТО.

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