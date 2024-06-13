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Американский журнал рассказал о сигнале Путина Байдену

AT: отправкой кораблей ВМФ России на Кубу Путин послал сигнал Байдену

Президент России Владимир Путин, отправляя корбли к побережью Кубы, послал сигнал президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает The American Thinker.

«Очевидно, президент России Владимир Путин посылает нам сигнал. Если мы поставим оружие Украине, чтобы распространить войну на российскую землю, нам не следует удивляться, увидев, что русские окружают наше побережье», — сказано в тексте.

Издание отмечает, что Байден либо знал об этом, но ничего не сделал, либо не знал — и искренне удивился.

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты следят за военными российскими кораблями у побережья Кубы.

Ранее военный эксперт раскрыл смысл учений РФ у Карибских островов.

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