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Следователя по делу о стрельбе в школе Казани заподозрили в краже вещдоков

«Коммерсантъ»: экс-полковнику СКР Избенко вменяют 16 эпизодов хищения вещдоков

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Бывшего заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ Следственного комитета, полковника Александра Избенко обвинили в 16 эпизодах хищения вещдоков из четырех расследованных им уголовных дел. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Экс-следователя подозревают в том, что с 2011 по 2023 год похищал вещественные доказательства по ряду расследований из спецхранилища СК в Техническом переулке в Москве.

По данным агентства, экс-замруководителя украл вещдоков на сумму в сотни миллионов рублей. На «вырученные» деньги он покупал автомобили и недвижимость, которые оформлял на свою жену Анну Марчук, тестя и других родственников.

Следствие установило, что бывший сотрудник ведомства в 2019 году купил квартиру в Москве, на Донецкой улице, площадью 55,4 кв. м, а также машино-место. Также в собственности Марчук оказался Mercedes CLA 250 4MATIC.

Басманный суд арестовал все имущество, а также счета жены Избенко. Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли девять дорогих наручных часов. В отношении Избенко следователи начали расследование дела об особо крупной растрате.

Ранее стало известно, что следователей СК будут судить за рекордную взятку.

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