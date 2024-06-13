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«Ракетная опасность, сирены»: Анастасия Макеева о концертах на фронте

Актриса Макеева рассказала, что столкнулась с критикой после концертов на СВО

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Актриса Анастасия Макеева рассказала о концертах на фронте и о критике после выступлений в зоне СВО. Ее цитирует Aif.ru.

По словам Макеевой, они с супругом Романом Мальковым играют и в окопах.

«Ракетная опасность, сирены... Это мы знаем, видим. И все равно я надеваю длинное красное платье, когда выступаю перед бойцами», — рассказывает она.

Макеева уточнила, что по-настоящему страшно ей стало не в зоне СВО, а из-за критики ее поездок в соцсетях — актрисе начали поступать угрозы и оскорбления. При этом Макеева намерена и дальше продолжать ездить на фронт, чтобы поднимать боевой дух участников спецоперации на добровольческих началах.

«Когда мне кто-то в очередной раз говорит: «Ой, вы там пиаритесь», я отвечаю: «Поехали с нами — попиаришься!» Однажды легли спать километрах в 30 от линии соприкосновения, а наутро 15 бойцов в этом поселке недосчитались...» — говорит актриса.

Накануне полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ, военный эксперт Владимир Трухан вступился за Ольгу Бузову. По словам Трухана, среди военных популярны портреты певицы.

Ранее Николай Цискаридзе заявил о дискредитации российских спортсменов за рубежом.

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