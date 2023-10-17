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Олег Газманов рассказал, сколько денег зарабатывал на первых концертах

Певец Олег Газманов получал по 60 рублей в месяц за первые концерты

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Певец Олег Газманов в беседе с news.ru вспомнил, что за свои первые концерты получал по 60 рублей в месяц.

«Я играл с группой «Атлантик» в Калининграде. Играли в Доме культуры рыбаков на танцах. Я получал хорошие деньги — 60 рублей. Инженер тогда получал 120. Это были хорошие деньги», — рассказал Газманов.

Музыкант отметил, что на вырученные средства в основном покупал музыкальную аппаратуру. Газманов признался, что владеет двумя квартирами за рубежом: у него есть жилье в Латвии и Италии. Сейчас активы певца заморожены, и за границу его не пускают из-за санкций, однако музыкант не расстраивается, а блокировки называет сопутствующими потерями. Исполнитель заверил, что продолжит работать над новым материалом, так как ограничения только вдохновляют его.

Ранее Иосиф Пригожин назвал Газманова своим примером для подражания.

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