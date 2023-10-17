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Леонид Слуцкий поделился планами снять спортивное шоу

Тренер Слуцкий хочет снять футбольных «Орла и решку»

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Футбольный тренер Леонид Слуцкий поделился планами снять спортивное шоу во время съемок тревел-проекта «Доедешь — напиши» в Волгограде. Об этом «Газете.Ru» сообщают »Яндекс Путешествия».

В посвященном Волгограду выпуске Слуцкий снимался со звездой сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентиной Ляпиной.

«Я бы с удовольствием создал спортивное шоу, потому что есть множество спортивных мест, с которыми связаны какие-то вещи, где вспоминается что-то. Поэтому это хорошая история. Вроде «Орла и решки» по спортивным достопримечательностям», — объяснил он.

Также Слуцкий поделился впечатлениями от съемок.

«Все было круто. Редакторы смогли подобрать места в Волгограде, где я сам никогда не был. Например, Пожарная каланча, встреча с казаками, остров с кладом. Даже волгоградцев команда «Доедешь — напиши» смогла удивить», — рассказал он.

Новая серия шоу вышла на YouTube-канале «Яндекс Путешествий».

Накануне глава комитета по физической культуре Дмитрий Свищев рассказал, какие спортивные передачи смотрит по ТВ.

Ранее Александр Петров назвал Басту невероятным поэтом.

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