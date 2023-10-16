Регина Тодоренко задумалась о пластике: «Придется подшить лоб»

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее кожа превращается в изюм за два съемочных дня.

Тодоренко рассказала, что ей приходится ходить в гриме по 14 часов. По ее словам, это плохо влияет на кожу. Звезда пожаловалась, что из-за такой работы она «стареет лет на 30». Артистка предположила, что ей придется обращаться к пластическому хирургу.

«Есть варианты? Придется как-то, видимо, подшить лоб. Господи, сколько морщин после съемок. Это два дня! А когда ты в кадре пять дней?» — отметила артистка.

Регина Тодоренко начала свою карьеру на телевидении в 2007 году. Она получила наибольшую известность после проекта о путешествиях «Орел и решка». Она также приняла участия в шоу «Маска», «Ледниковый период», «Мейкаперы», «Конфетка».

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава.

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