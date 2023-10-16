Симоньян напомнила уехавшим из России звездам об Анне Ахматовой

В ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян привела в пример звездам шоу-бизнеса поэтессу Серебряного века Анну Ахматову.

Симоньян напомнила, что Анна Ахматова осталась в России даже в трудные времена, когда имела возможность покинуть страну. Она назвала Ахматову ролевой моделью и отметила, что не может сказать то же самое о представителях шоу-бизнеса. По словам Симоньян, Ахматова «пережила всех своих мучителей, пережила [Иосифа] Сталина».

«Гражданская война, революция. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столькое по сравнению со своей блистательной юностью», — поделилась своей точкой зрения известный редактор.

Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне возвращения в страну бизнесмена Михаила Фридмана заявил, что граждане РФ свободны в выборе места жительства, но при нарушении российских законов должны нести ответственность. Он также предостерег от «аморального» поведения по отношению к России. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что родина не может угрожать гражданам, Вячеслав Володин грозил релокантам Магаданом, а Госдума поручила проверить уехавших на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».