Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Режиссера Мехрджуи и его жену нашли мертвыми в их иранском доме

Tasnim: режиссера Мехрджуи и его жену нашли мертвыми в доме на севере Ирана

close
100%
Abdolvahed Mirzazadeh/ISNA/AP

Известный иранский режиссер и сценарист Дариюш Мехрджуи с супругой были найдены мертвыми в их доме на севере Ирана, сообщает агентство Tasnim.

«В субботу вечером тела Дариюша Мехрджуи и его жены были найдены в доме их дочерью, после обнаружения мертвых родителей она незамедлительно связалась с полицией», — говорится в публикации.

Режиссер со своей семьей жил в частном доме в иранской провинции Альборз. По данным агентства, родителей с побоями и порезами на теле обнаружила их дочь.

Предварительно установлено, что смерть наступила от удушения вкупе с ударами и порезами. Для точного выяснения причин смерти тела отправили медикам.

Полиция опросила свидетелей для составления общей картины преступления.

Представитель правоохранителей Ирана Монтазер Альмахди заявил, что преступник будет найден и предстанет перед судом.

В 1971 году Дариюш Мехрджуи номинировался на премию «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля за фильм «Мистер Наивность».

Ранее была названа причина смерти олимпийской чемпионки Боуи, найденной мертвой в своем доме.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий