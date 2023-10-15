Режиссера Мехрджуи и его жену нашли мертвыми в их иранском доме

Известный иранский режиссер и сценарист Дариюш Мехрджуи с супругой были найдены мертвыми в их доме на севере Ирана, сообщает агентство Tasnim.

«В субботу вечером тела Дариюша Мехрджуи и его жены были найдены в доме их дочерью, после обнаружения мертвых родителей она незамедлительно связалась с полицией», — говорится в публикации.

Режиссер со своей семьей жил в частном доме в иранской провинции Альборз. По данным агентства, родителей с побоями и порезами на теле обнаружила их дочь.

Предварительно установлено, что смерть наступила от удушения вкупе с ударами и порезами. Для точного выяснения причин смерти тела отправили медикам.

Полиция опросила свидетелей для составления общей картины преступления.

Представитель правоохранителей Ирана Монтазер Альмахди заявил, что преступник будет найден и предстанет перед судом.

В 1971 году Дариюш Мехрджуи номинировался на премию «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля за фильм «Мистер Наивность».

Ранее была названа причина смерти олимпийской чемпионки Боуи, найденной мертвой в своем доме.