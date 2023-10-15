Дмитрий Маликов поделился секретом похудения

Певец Дмитрий Маликов признался, что привык держать себя в форме с помощью физических нагрузок. Его слова передает «Пятый канал».

По словам артиста, он не пользовался препаратом для диабетиков, который сейчас популярен среди звезд. Он отменил, что даже при необходимости сбросить много лишнего веса, вряд ли бы стал пользоваться подобными лекарствами.

«На самом деле надо не есть вечером. И все будет нормально. А днем можно есть все что угодно», — заявил Маликов.

Музыкант подчеркнул, что для поддержания формы также играет в футбол, а залогом красивого тела певец назвал общую физическую подготовку, хорошее настроение и любовь к людям.

В конце сентября сообщалось, что жена Оззи Осборна Шэрон пожаловалась на чрезмерное похудение на «Оземпике» — препарате, который предназначен для диабетиков. По словам телеведущей и писательницы, она сбросила 13 килограммов при росте 158 сантиметров и теперь весит меньше 45 килограммов.

Ранее блогерша Алана Мамаева посоветовала качать ягодицы после неудачной пластики.