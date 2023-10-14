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Анита Цой рассказала, как борется с депрессией

Певица Цой призналась, что музыка и спорт помогают ей в борьбе с депрессией

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Телеканал «НТВ»

Певица Анита Цой рассказала о том, какие приемы использует, чтобы бороться с депрессией. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Цой, в борьбе с апатией ей помогают занятия спортом.

«Как только чувствую с утра, что встала не с той ноги, и небо хмурится… Я просто встаю и сразу даю себе закал бодрости, заряд — иду в спортивный зал или же включаю на всю музыку», — призналась она.

Цой призналась, что любит новую музыку, в частности, экстремальную, которая может дать ей толчок к новым эмоциям.

«Или могу наоборот — очень тихо позвонить родному человеку и сказать ему, что я его люблю. Этим родным человеком может быть любой человек — коллега из шоу-бизнеса, моя семья», — объяснила она.

Певица отметила, что добрые слова и дела в адрес другого человека действуют на душу исцеляюще и помогают избавиться от апатии.

Накануне актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова вернулась на сцену после депрессии и скандала на прощании с ее коллегой актером Вячеславом Гришечкиным.

Ранее продюсер Максим Фадеев вспомнил, как пел с «Агатой Кристи».

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