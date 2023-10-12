Охлобыстин вспомнил о коллегах по сериалу «Интерны»

Актер Иван Охлобыстин на творческой встрече в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова вспомнил о судьбе коллег по сериалу «Интерны». Его слова передает aif.ru.

Сериального друга Вадима Демчога (Купитман) Охлобыстин назвал большим молодцом, отметив, что тот влюблен в свою профессию. По словам актера, Демчог основал собственный театр и теперь ездит со своей труппой на гастроли.

Охлобыстин признался, что очень хорошо относится и к Кристине Асмус, исполнившей в шоу роль интерна Вари. Он назвал артистку «прекрасной», но добавил, что звезда иногда «грустит об образе светлой глупой девочки».

Кроме того, актер удивился, что его героя часто сравнивали с другим персонажем ситкома, которого сыграл Александр Ильин (Лобанов).

«То есть людей вообще не заботило, что он не самый умный. Он благороден был, он за девочку заступился, он любил женщину, искренне страдал, он цельный, и это больше импонировало, чем персонаж очкарика-интерна Левина», — отметил Охлобыстин.

При этом артист не стал вдаваться в подробности судьбы актера Дмитрия Шаракоиса. Он заявил только, что тот теперь живет в Англии и «чем-то там торгует».

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