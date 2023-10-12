Юлия Барановская рассказала, как относится к попыткам вернуть любовь после конца романа

Телеведущая Юлия Барановская в беседе с «Пятым каналом» выразила мнение, что девушкам не стоит пытаться вернуть прошлые отношения.

«В прошлое ходить бесполезно. Там никогда ничего не поменяется. Поэтому, если без конца заглядывать в прошлое, в какие-то свои поступки или в какие-то свои действия, поведение и думать, что нужно было поступить по-другому, ты там ничего не поменяешь. Ты просто свою энергию и время потратишь впустую. Я предпочитаю в прошлое не ходить», — подчеркнула Барановская.

При этом бывшая жена Андрея Аршавина предположила, что человек может получить ценный жизненный опыт, только опираясь на собственные ошибки. Барановская считает, что иногда некоторые неприятности лучше пережить самому, чтобы не повторять негативный опыт в будущем.

Телеведущая познакомилась с Андреем Аршавиным в 2003 году, а расстались они через 10 лет. У бывшей пары трое общих детей: Артем, Яна и Арсений. Спортсмен признавался, что почти семь лет не виделся с сыновьями и дочерью из-за их матери, однако Юлия Барановская опровергала эти заявления.

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