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Ксения Бородина стала ведущей 10-го сезона шоу «Последний герой»

Телеведущая Ксения Бородина заменила Яну Троянову на реалити-шоу «Последний герой»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Телеведущая Ксения Бородина займет пост ведущей 10-го сезона телешоу «Последний герой», где заменит актрису Яну Троянову. Об этом пишет «СтарХит».

Экс-звезда «Дома-2» отправилась в Таиланд для съемок реалити-шоу. Шоураннеры выбрали Бородину из-за ее коммуникационных талантов, а также большого опыта на реалити-шоу и знаниям в области психологии. По данным издания, 10 сезон «Последнего героя» будет посвящен взаимоотношениям в семье, поэтому телеведущей пригодятся и ее материнские навыки в том числе, сообщает СМИ.

Десятый сезон телепроекта появится в эфире с подзаголовком «Последний герой. Остаться семьей». Впервые участниками проекта станут матери, дети и отцы. В двух командах по семь человек сойдутся представители самых разных поколений.

В интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) Троянова признавалась, что уехала из России во Францию в октябре 2022 года после съемок последнего сезона «Ольги». Перед отъездом Троянова продала квартиру в центре Москвы на Большой Ордынке за 40 млн руб. После этого актрису попросили признать иностранным агентом.

Ранее фильм «Прочь» Джордана Пила назвали самым страшным хоррором 21 века.

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