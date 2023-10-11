В России составили топ-30 хорроров века, на первом месте оказался фильм «Прочь»

Фильм Джордана Пила «Прочь» 2017 года назвали самым страшным хоррором 21-го века. Свой топ-30 ужастиков составил телеканал «Настоящее Страшное Телевидение», а делится им «Российская газета».

Комедийно-сатирический хоррор Пила получил «Оскар» и был выдвинут на множество кинопремий. На втором месте расположилась экранизация вампирского романа Юна Айвиде Линдквиста «Впусти меня», а топ-3 замкнул фильм Ари Астера «Реинкарнация», который посвящен мистическим и пугающим событиям, которые потрясли небольшую семью после ухода бабушки.

Четвертое и пятое место получили хорроры «Другие» 2001 года и «Ведьма» 2005 года соответственно. Сравнительно новые картины «Тихое место» (2018) и «Маяк» (2019) заняли в рейтинге 9 и 10 места. На шестой строчке расположился фильм австралийского производства «Бабадук», следом за ним культовая «Пила: Игра на выживание», а под номером семь — «Оно» про клоуна Пеннивайза.

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