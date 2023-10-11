Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ридли Скотт объяснил, почему решил снять сиквел «Гладиатора» спустя 23 года после релиза

Режиссер Ридли Скотт признался, что не мог придумать сценарий для сиквела «Гладиатора»

close
100%
Universal Pictures

Режиссер Ридли Скотт признался, что хотел снять сиквел фильма «Гладиатор» 2000 года еще четыре года назад, но не смог придумать сценарий. Об этом пишет Games Radar.

«Почему именно сейчас? Раньше у нас не было сценария. Мы пытались, вообще-то, четыре года назад, и я выбрал очень хорошего сценариста, который никак не мог с этим разобраться. Он боролся. Он был ужасно расстроен, что не справился. Он мой друг. Я спросил его: «Ты не справляешься?» Он ответил: «Нет», — вспомнил Скотт.

Он считает, что исполнитель главной роли Пол Мескал такой же «большой» актер, как и звезда первой части Рассел Кроу.

Сюжет нового «Гладиатора» будет повествовать о событиях, которые развернутся спустя 25 лет после финала первой части. Режиссером также выступит Ридли Скотт. Премьера картины запланирована на ноябрь следующего года. В картине снялись Пол Мескал, Педро Паскаль, Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, за что «чуть не прибила» Сергея Лазарева.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий