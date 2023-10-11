Ридли Скотт объяснил, почему решил снять сиквел «Гладиатора» спустя 23 года после релиза

Режиссер Ридли Скотт признался, что хотел снять сиквел фильма «Гладиатор» 2000 года еще четыре года назад, но не смог придумать сценарий. Об этом пишет Games Radar.

«Почему именно сейчас? Раньше у нас не было сценария. Мы пытались, вообще-то, четыре года назад, и я выбрал очень хорошего сценариста, который никак не мог с этим разобраться. Он боролся. Он был ужасно расстроен, что не справился. Он мой друг. Я спросил его: «Ты не справляешься?» Он ответил: «Нет», — вспомнил Скотт.

Он считает, что исполнитель главной роли Пол Мескал такой же «большой» актер, как и звезда первой части Рассел Кроу.

Сюжет нового «Гладиатора» будет повествовать о событиях, которые развернутся спустя 25 лет после финала первой части. Режиссером также выступит Ридли Скотт. Премьера картины запланирована на ноябрь следующего года. В картине снялись Пол Мескал, Педро Паскаль, Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн.

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