Игорь Николаев рассказал, когда выйдет на сцену после операции

Певец Игорь Николаев на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поблагодарил фанатов, которые поддержали его на фоне недавней госпитализации из-за проблем с сердцем.

«Я благодарю каждого из вас, моих друзей, коллег и незнакомых людей, написавших мне слова поддержки! Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала! Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь, и 25 октября наша встреча обязательно состоится», — подчеркнул Николаев.

Он уточнил, что в этот день появится на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории имени Чайковского, где пианистка Екатерина Мечетина сыграет фортепианный цикл Николаева «Пятнадцать мелодий». Певец уточнил, что лично прочтет стихотворные эпиграфы к каждой из 15 пьес.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

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