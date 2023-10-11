Звезды «Барби» воссоединятся в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Продюсер приквела фильма «Одиннадцать друзей Оушена» Джози МакНамара заявил, что актеры Марго Робби и Райан Гослинг снимутся в предстоящей картине. Его слова передает Variety.

«Они прекрасно смотрятся вместе. Было замечательно, если бы они снимались в дуэте и в других проектах», — отметил он.

МакНамара не стал раскрывать подробности нового фильма франшизы, отметив, что создатели пытаются «сделать все правильно».

Режиссером фильма выступит Джей Роуч («Знакомство с родителями»), а за сценарий отвечает Кэри Соломон («Что если...»).

Как отмечает Variety, действие приквела будет происходить в Европе 1960-х годов.

14 сентября стало известно, что «Барби» выдвинут на «Оскар». Картина будет претендовать на вхождение в список номинантов премии за лучший оригинальный сценарий. Скрип ленты написала сама постановщица Грета Гервиг совместно с Ноа Баумбахом. По сюжету кукла Барби (Марго Робби) сбегает из кукольного мира из-за внутреннего кризиса. Следом за ней отправляется Кен (Райан Гослинг). Фильм собрал в мировом прокате больше $1,4 млрд.

Ранее создательница «Барби» пожаловалась на кошмары из-за нового проекта.