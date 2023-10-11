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Телеведущий Иван Ургант выступил перед студентами МГИМО

Комика Ивана Урганта заметили в МГИМО

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РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант выступил перед студентами Московского государственного института международных отношений. Об этом сообщает ОСН со ссылкой на соцсети дочери певца Дмитрия Маликова Стефании.

Комик прочитал лекцию студентам факультета «Международная журналистика», отмечает издание.

В феврале 2022 года основной проект Урганта передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Сам ведущий выступил с заявлением против российской специальной операции на Украине и на время перебрался за границу.

«Первый канал» несколько раз опровергал информацию о том, что «Вечерний Ургант» закрыли, и объяснял отсутствие передачи в эфире тем, что временно работает «в информационном режиме» и не показывает развлекательные программы.

В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

Недавно отец Урганта Андрей заявил, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания на «всякий случай». Актер также подчеркнул, что Иван Ургант «никуда не уезжал» из России. Он назвал хейтеров своего сына мерзавцами, доносчиками и подлецами.

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