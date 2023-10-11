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Дедушка-священник Долли Партон порол ее за образ проститутки

Певица Партон вспомнила, что дедушка порол ее за высокие каблуки и короткие юбки

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Mark Humphrey

Певица Долли Партон вспомнила, как в юности дедушка-священник высек ее за чересчур откровенный образ, вдохновленный внешним видом соседской проститутки. Воспоминаниями 77-летняя американская кантри-певица поделилась в беседе с The Guardian.

«Она была великолепна. Яркая помада, длинные красные ногти, туфли на высоких прозрачных каблуках с плавающими в них пластиковыми золотыми рыбками, короткие юбки, топы с декольте, я думала — как она красива», — вспоминает Партон.

Людям, называвшим ее кумира «мусором», она отвечала, что мечтает быть такой же, когда вырастет. Дедушка-священник, по ее словам, регулярно порол ее за манеру одеваться.

«Но я соглашалась на эту расплату. Я очень чувствительна, не люблю наказаний, ругани, порки. Но иногда часть тебя настолько жаждет чего-то, что становится все равно», — поделилась Партон, отмечая, что для нее эта женщина символизировала выход за границы общественных норм.

Недавно Партон призналась, что отказалась от встречи с принцессой Уэльской (Кейт Миддлтон).

«На этот раз меня пригласили на чай с Кейт. Я ужасно себя чувствовала, я не могла пойти. А они все подготовили», — рассказала она.

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