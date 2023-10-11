Дайнеко призналась, что ревела перед концертом для участников спецоперации

Певица Виктория Дайнеко приняла участие в концерте в поддержку раненых участников специальной военной операции (СВО) в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве. В беседе с «Пятым каналом» она призналась, что перед первыми такими концертами плакала.

«Мне всегда приятно посетить ребят, поддержать, спеть песен. Поначалу мне было совсем тяжело, конечно, и я ревела в гримерке. Потом выходила на концерт, на нем держалась изо всех сил», — рассказала Дайнеко, добавив, что впоследствии стала уверенней и справилась с эмоциями.

Кроме того, добавила Дайнеко, первое время она комплексовала из-за своего репертуара, поскольку исполняет только «девичьи» песни.

В сентябре экс-участник группы «Ласковый май», музыкант Андрей Гуров рассказал о своих визитах в зону спецоперации.

«В последнее время я очень часто езжу на СВО, делаю гастроли, с артистами мы возим гуманитарную помощь», — отметил он.

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