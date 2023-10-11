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Лера Кудрявцева вспомнила, как мыла полы в подъезде за деньги

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что работала уборщицей в 14 лет

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leratv/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в беседе с kp.ru, что работала уборщицей в 14 лет.

Кудрявцева отметила, что мыла полы в подъезде за деньги, которые собирала у жильцов дома. На свою первую заработную плату звезда купила красивые бокалы матери на восьмое марта. Телеведущая также работала посудомойкой в кафе в девятом-десятом классе.

«Мне всегда нужно было иметь свои деньги, хотя родители прилично зарабатывали. Но я рано начала работать, чтобы позволить себе купить какие-то джинсы, майку, сделать близким подарки», — поделилась звезда.

Кудрявцева начала свою телевизионную карьеру в 1995 году. Она вела такие программы, как «Партийная зона», «МузОбоз», «Испытание верности», «Культурный обмен», «Ешь и худей», «Суперстар! Возвращение», «Секрет на миллион», «Звезды сошлись».

В октябре Кудрявцева призналась, что не ходит к косметологу. Она объяснила, что является «очень боязливым человеком». У звезды также аллергия на ботокс и различные процедуры. К примеру, она лечит зубы без анестезии.

Ранее Лера Кудрявцева пожалела о своей пластике.

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