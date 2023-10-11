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Лера Кудрявцева рассказала о ссорах с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что муж спасает семью своим чувством юмора

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@leratv/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в беседе с kp.ru, что порой очень сильно злится на мужа, хоккеиста Игоря Макарова, во время ссор.

По словам Кудрявцевой, в такие моменты Макаров «спасает семью» своим чувством юмора. К примеру, он может сказать что-то смешное, когда звезда злая, и та начинает смеяться. После этого супруги идут на перемирие.

«Чувство юмора в семье очень важно. По крайней мере для меня. А так мы особо и не ссоримся», — поделилась звезда.

Кудрявцева уточнила, что она и муж могут держать паузу после конфликта. Затем они делают вид, что ничего не произошло. Телеведущая призналась, что ругать и крики — это не ее методы. Если звезде что-то не нравится, она молча уходит в свою комнатку. Однако есть исключение. Телеведущая «орет» на Макарова из-за их общей дочери Маши.

«Я запрещаю ребенку давать много сладкого. А папа, пока меня нет дома, то мороженое даст, то конфетку, то печеньку. В общем, из-за этого у нас скандалы бывают. Планшет, мультики, конфеты — папа все разрешает, а мама-цербер приходит и все это запрещает. Я за то, чтобы ребенок читал книжки, сказки, занимался какими-то поделками, рисовал», — поделилась телеведущая.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева не отпускает мужа на свидания с бывшими.

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