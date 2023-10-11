Лера Кудрявцева пожалела о своей пластике

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в беседе с kp.ru, что жалеет о пластической операции.

Кудрявцева увеличила грудь после рождения ребенка. По словам звезды, со временем ее импланты стали протираться, а силикон вытек в лимфоузлы.

«И в лимфоузлах этот гель так и остался, хотя врачи чистили меня четыре часа. Все, что около, естественно, почистили, а лимфоузлы впитали гель, как губка», — поделилась телеведущая.

Кудрявцева призналась, что своим негативным опытом хочет предостеречь других девушек, которые желают увеличить грудь. Она добавила, что после извлечения имплантов у нее стало больше сил и энергии. Телеведущая больше не намерена вставлять новые.

Однако Кудрявцева не отрицает, что в будущем может сделать подтяжку лица.

«Я работаю лицом, поэтому, если превращусь в сморщенную старуху, подумаю о пластике. Я, конечно, дико боюсь, но мысленно уже настраиваюсь, что все равно где-то что-то на лице должна буду подтянуть», — объяснила звезда.

Кудрявцева отметила, что ни в коем случае не будет делать ягодицы как у светской львицы Ким Кардашьян. Она заявила, что подобная пятая точка выглядит «чудовищно».

Ранее Лера Кудрявцева объяснила, почему не ходит к косметологу.