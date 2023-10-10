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Джейми Ли Кертис опубликовала пост в поддержку Израиля с фото из Газы

Актриса Джейми Ли Кертис удалила пост в поддержку Израиля после критики

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YSLONIKA/Twitter

Звезда «Хэллоуина» Джейми Ли Кертис ошибочно прикрепила к своему посту в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в поддержку Израиля фотографию палестинских детей, а затем удалила ее после критики подписчиков.

Актриса выложила снимок, на котором подросток держит на руках маленькую девочку и, съежившись от страха, смотрит на небо. На фоне разбегаются другие дети. Ли Кертис подписала фотографию словами: «Террор с небес». Она также прикрепила к нему эмодзи с флагом Израиля.

При этом звезда отметила автора фото — журналиста Самара Абу Элуфа, который в своем посте прямо написал, что на снимке изображены ищущие убежища молодые палестинцы из Газы. Фото сделано во время обстрелов Газы.

«Я удалила пост, когда осознала свою ошибку. Это ужасная ситуация для всех невинных людей, находящихся на линии огня», — написала потом актриса.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее певица Мадонна заявила, что молится за израильтян после нападения ХАМАС.

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