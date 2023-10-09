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Вика Дайнеко назвала себя «артистом грустных песен»

Певица Дайнеко рассказала, что может грустить и плакать на концертах

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victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская певица, победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко заявила «Газете.Ru», что профессионализм артистов заключается умении скрывать плохое самочувствие и настроение во время выступлений. Исполнительница назвала себя артистом грустных песен и отметила, что на концертах может погрустить и поплакать.

«Мне кажется, у всех артистов есть возможность скрывать плохие новости, плохое самочувствие, настроение и так далее. Зрители, музыка и в целом образ. Наверное, профессионализм артистов заключается в том, что, несмотря ни на что, мы выходим на сцену и делаем свое дело так, как это нужно. Конечно, безусловно (помогает поддержка зала). Я вообще артист грустных песен. У меня их достаточно много, поэтому у меня вообще нет проблем с этим. Я могу и погрустить, могу даже поплакать. Поэтому у меня все очень даже уместно», — сказала она.

В сентябре Дайнеко в беседе с «Пятым каналом» рассказала, что грустные песни влияют на личное счастье певцов. Дайнеко сравнила музыкальные композиции с мантрами — она предполагает, что композиции с определенным настроением могут запрограммировать человека на различные события.

Ранее Татьяна Буланова и Света Светикова рассказали, как заставляют себя выходить на сцену.

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