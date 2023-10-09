Актер Павел Баршак попал в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер

Российский известный актер Павел Баршак был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки и переломом ребер, сообщает Telegram-канал Baza. Сегодня днем 42-летний актер был доставлен в одну из больниц Москвы.

По информации авторов канала, серьезное ранение было получено в результате стычки с мужчиной, который проник в квартиру подруги Баршака через окно.

Инцидент произошел ночью на 8 октября на Нагорной улице. Актер был у своей подруги 32-летней Насти. Около четырех утра появился 25-летний Александр Табаков, знакомый девушки, залезший через балконное окно. Между Табаковым и Баршаком произошла драка. После стычки Табаков покинул квартиру тем же способом, через балкон. По предварительным данным, он серьезно не пострадал.

Через несколько часов после произошедшего Баршак решил обратиться за медицинской помощью и был доставлен в больницу. Медики диагностировали закрытую травму груди и перелом ребер. В настоящее время артист находится в хирургическом отделении.

Павел Баршак стал известен благодаря своей роли в фильме «Прогулка» режиссера Алексея Учителя. Он также принимал участие во многих других фильмах и сериалах, включая «День выборов 2», «Питер ФМ», «Елки 2» и «Каменская».

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