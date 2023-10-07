Эвелина Бледанс рассказала о личной жизни живущего в Израиле сына

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс в беседе с mk.ru призналась, что ее старший сын Николай, который живет в Израиле, пока не торопится со свадьбой.

«Он еще не женился, но, возможно, это произойдет. Становиться отцом он пока не собирается, поэтому бабушкой он пока меня не сделает в ближайшее время. Хотя я бы была не против, мне бы было это интересно. Но я же не могу на него повлиять, заставить его это делать», — заявила Бледанс.

Она рассказала, что ее сын занимается созданием компьютерных программ. По словам Бледанс, у Николая непростая работа, однако он получил хорошее образование, поэтому профессия дается ему легко. Телеведущая призналась, что недавно возила младшего сына в Израиль, чтобы тот пообщался со старшим братом.

Своего первенца звезда родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий, в 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет. Бледанс также была замужем за продюсером Александром Семиным, 1 апреля 2012 года у них родился мальчик Семен с синдромом Дауна, а в 2017 году супруги развелись.

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