Охлобыстин оценил действия Белого, который «плетет интриги» против России

Актер Иван Охлобыстин в интервью aif.ru охарактеризовал действия покинувшего Россию актера Анатолия Белого как предательство против своего комьюнити.

«Это как предательство своего комьюнити. Ну, уехал. Но чтобы интриги плести... Это мне непонятно», — высказался Охлобыстин.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Актер рассказывал, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере. Артист также получил негативную реакцию от некоторых россиян. По словам Белого, его осуждают за переезд из России после долгих лет работы в стране.

Осенью труппа московского театра «Ленком» планировала выступить на сцене театра «Габим» в Израиле, однако Белый назвал это кощунством. После этого продюсеру тура стали поступать угрозы. По словам директора театра Марка Варшавера, он не может рисковать жизнью ста человек, которые должны отправиться на гастроли, поэтому решил перенести даты поездки.

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