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Друг Николая Дроздова назвал «абсолютным фейком» новость о раке у телеведущего

Художник Мирошник опроверг сообщения об опухоли у Николая Дроздова

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Художник Константин Мирошник, друг Николая Дроздова, заявил «Газете.Ru», что информация об обнаружении злокачественной опухоли у телеведущего — фейк. По словам Мирошника, Дроздов накануне был на выставке — «веселый и на своих ногах».

«Это абсолютный фейк, все нормально. После поломанных ребер, когда он нечаянно упал зимой, он долго лечился. Одно ребро воткнулось в нерв возле позвоночника, повредило глаз, глаз перестал видеть. Потом врачи восстановили зрение. Очень долго и мужественно он все это переносил, и выздоровел наконец. И сейчас он вышел, так сказать, в свет: был на открытии выставки вчера, у нас открылась выставка. Все отлично, веселый, на своих ногах», — заявил Мирошник.

Он добавил, что сообщения в СМИ о здоровье Дроздова нужны журналистам, чтобы поднимать рейтинг.

«Ребята пишут много, им надо повышать рейтинг своих сайтов. Их тоже можно понять, они выбирают самого любимого и начинают ему прицеплять. Чтобы больше был резонанс. Николаю Николаевичу надо быть попроще, ни на кого не злиться. Если они так сделали, значит им это нужно», — заключил Мирошник.

О том, что у Николая Дроздова якобы был обнаружен рак, сообщил Telegram-канал Shot. По сообщениям канала, медики якобы планируют назначить Дроздову курс химиотерапии.

Ранее стало известно о самочувствии Николая Дроздова после нескольких госпитализаций.

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