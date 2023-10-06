Анна Седокова рассказала о своем нервном срыве

Певица Анна Седокова рассказала в беседе с Super, что испытывала упадническое настроение несколько месяцев назад.

Седокова заявила, что два месяца назад она переживала «mental breakdown» (нервный срыв — перевод с английского «Газеты.Ru»). По словам артистки, этот период проходил очень тяжело, вследствие чего она сильно поправилась. Звезда чувствовала себя слабой и ненужной. Она ощущала, будто жизнь «проходит мимо нее».

«В какой-то момент она поняла, что должна изменить свою жизнь. Я не могу быть слабой, я должна быть сильной. И я изменила ее. Сейчас я минус девять килограмм», — поделилась артистка.

В сентябре Седокова спровоцировала слухи о расставании с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Звезда сообщила, что они с сыном ищут квартиру для аренды. Она опубликовала несколько фотографий с мальчиком, и рассказала в социальных сетях, что они посмотрели уже более 20 квартир. Спустя несколько часов Седокова удалила истории из своего личного блога.

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма поженились в сентябре 2020 года.

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