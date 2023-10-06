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Егор Крид высмеял бывшую возлюбленную со сцены

Певец Егор Крид вышел на одну сцену с бывшей возлюбленной Валей Карнавал

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Телеграм-канал «МУЗ-ТВ»

Певец Егор Крид и его бывшая возлюбленная, блогерша Валя Карнавал, встретились на одной сцене. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.

Крид высмеял Карнавал сразу после того, как поднялся на сцену во время получения награды «Певец года».

«Сегодня у меня немножко тяжелый день, но не потому что слева от меня Валя Карнавал», — заявил артист.

Ведущий мероприятия Владимир Маркони пошутил, что Крид перепутал и слева от певца стоит именно он. Сама блогерша развела руками и улыбнулась.

Крид объяснил, что вышел на сцену в болезненном состоянии и с высокой температурой. Как отмечает телеканал, несмотря над подшучивания над Карнавал, исполнитель пожал экс-партнерше руку в конце выступления.

В 2020 Карнавал познакомилась с Егором Кридом на съемках. Она снялась в его клипе на трек «Девочка с картинки». Позже их дружеские отношения переросли в романтические. В 2021-м стало известно о расставании звезд. В том же году Крид высмеял бывшую возлюбленную в песне «Pussy Boy».

«Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя — карнавал», — пел в композиции Крид.

Ранее певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) продала квартиру в Москве.

*  признана в РФ иностранным агентом
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