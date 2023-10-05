Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певица Слава проснулась от выстрелов во Владивостоке

Певица Слава рассказала, что проснулась от выстрела из пушки во Владивостоке

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее разбудил артиллерийский выстрел во Владивостоке.

«И вдруг, как [произойдет] в 12 часов. Просто гром. Ну, не гром, а удар из какого-то орудия… Я думаю: ну дрон, не дай Бог! Что делать? Я бабуля уже, думаю: «Да спи ты уже дальше!» — рассказала артистка.

Исполнительница отметила, что позднее ее команда объяснила ей, что во Владивостоке есть традиция — отмечать полдень выстрелом из артиллерийского орудия.

При этом Слава подытожила, что эта ситуация напомнила ей о том, что жизнь одна.

«Она одна настолько, что живите и кайфуйте!» – заявила артистка.

Недавно сообщалось, что Слава возмутилась недавним выпуском программы «Малахов», отметив, что создатели передачи не ставят перед собой цель рассказать зрителям правду. Выпуск был посвящен конфликту между артисткой и хирургом Тимуром Хайдаровым.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

Ранее Иван Охлобыстин объяснил, почему бросил режиссуру.

*  владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий