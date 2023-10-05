Певица Слава проснулась от выстрелов во Владивостоке

Певица Слава рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее разбудил артиллерийский выстрел во Владивостоке.

«И вдруг, как [произойдет] в 12 часов. Просто гром. Ну, не гром, а удар из какого-то орудия… Я думаю: ну дрон, не дай Бог! Что делать? Я бабуля уже, думаю: «Да спи ты уже дальше!» — рассказала артистка.

Исполнительница отметила, что позднее ее команда объяснила ей, что во Владивостоке есть традиция — отмечать полдень выстрелом из артиллерийского орудия.

При этом Слава подытожила, что эта ситуация напомнила ей о том, что жизнь одна.

«Она одна настолько, что живите и кайфуйте!» – заявила артистка.

Недавно сообщалось, что Слава возмутилась недавним выпуском программы «Малахов», отметив, что создатели передачи не ставят перед собой цель рассказать зрителям правду. Выпуск был посвящен конфликту между артисткой и хирургом Тимуром Хайдаровым.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

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