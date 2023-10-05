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Певица Слава заговорила о желании вернуться в СССР из-за шоу Малахова

Певица Слава назвала программу Малахова петушиными боями, а Хайдарова — петухом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Слава возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) недавним выпуском программы «Малахов», отметив, что создатели передачи не ставят перед собой цель рассказать зрителям правду.

«Хотите посмотреть петушиные бои? Посмотрите передачу с Малаховым. Мне кажется, скоро можно делать ставки по ней. Это все, что я хочу сказать про выпуск с [хирургом Тимуром] Хайдаровым и [адвокатом] Еленой Сениной», — заявила исполнительница.

Слава отметила, что единственным человеком, который хотел сказать правду на этой передаче, оказалась ее защитница Елена Сенина.

«Но ее закукарекали курицы и петухи. А поскольку она человек интеллектуальный и образованный, то не умеет перебивать», — поделилась артистка.

Певица вспомнила, что, будучи ребенком, она свято верила в правдивость информации, транслируемой по телевизору.

«А сейчас что? Очень жаль, что все эти программы, которые должны доносить правду, делают шоу. Мне бы очень хотелось в этом плане вернуться в Советский Союз», — призналась Слава.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

Ранее сообщалось, что на Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на даче.

*  владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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