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В московском кинотеатре прошла премьера сериала про хакеров «Короче, план такой»

В Рунете 10 октября состоится премьера сериала про команду российских хакеров

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Wink

В московском кинотеатре «Октябрь» 4 октября 2023 года премьера комедийно-авантюрного 8-серийного проекта «Короче, план такой» (16+) о приключениях команды российских хакеров, сообщает пресс-служба видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Также представлены трейлер и постер сериала.

Цифровая премьера первых эпизодов состоится в видеосервисе Wink 10 октября, а телевизионная премьера будет на канале СТС в текущем сезоне. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

«Я давно мечтал снять приключенческий блокбастер, в котором будет масштабная история, много трюков, путешествий и событий, связанных с героями, в которых влюбится зритель. В нашем сериале много экшена, интриг и, самое главное, невероятной атмосферы, которая сопровождала все наши съемки. Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит», — сказал режиссер-постановщик Марк Горобец.

Генеральный продюсер проекта Вадим Галыгин отметил, что придумывать авантюрное остросюжетное кино — это очень увлекательный процесс.

«Русские хакеры бывают разные — наверняка и такие, как у нас. Команда наших героев — это настоящие профессионалы, с хорошей смекалкой и чувством юмора», — добавил он.

По словам генерального директора видеосервиса Wink Антона Володькина, для Wink как части большого цифрового провайдера «Ростелекома» очень логично представлять проекты про разные стороны digital.

«Включая истории о хакерах, с которыми компания профессионально борется, защищая IT-системы наших клиентов от взлома. И уж тем более, если это яркий, драйвовый и с юмором сериал с большим количеством звезд», — добавил он.

Отмечается, что проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета. Три первых эпизода сериала станут доступны для просмотра 10 октября, далее каждый вторник будет выходить новая серия.

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