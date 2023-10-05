Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Федор Бондарчук рассказал, почему пользовался нашатырем на съемках «Повелителя ветра»

Актер Федор Бондарчук падал в обморок из-за жары на съемках «Повелителя ветра»

close
100%
Central Partnership

Актер и режиссер Федор Бондарчук в беседе с РБК рассказал, почему ему было тяжело играть в парике на съемках фильма «Повелитель ветра».

«Сам парик мне понравился, но работать в нем — это ад. Плюс это Дагестан, начало лета, дикая жара. Приходилось придумывать себе разные системы охлаждения — несколько раз я был… с нашатырем, в общем. А носить бороду — хорошо. У меня еще пластический грим был на лице — не буду говорить где», — признался Бондарчук.

Он уточнил, что шоураннеры старались максимально точно передать не только внешность путешественника Федора Конюхова, но и его голос. При этом Бондарчук отметил, что не пытался повторить тембр своего героя точь-в-точь.

Съемки фильма проходили в Москве и Дагестане. Главную роль сыграл сам Бондарчук. В каст вошли также Анна Михалкова, Андрей Бурковский, Евгений Ткачук и Даниил Воробьев. Режиссером проекта выступил Игорь Волошин.

Ранее Бондарчук рассказал о реакции Конюхова на его игру в «Повелителе ветра».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий