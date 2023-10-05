Федор Бондарчук рассказал, почему пользовался нашатырем на съемках «Повелителя ветра»

Актер и режиссер Федор Бондарчук в беседе с РБК рассказал, почему ему было тяжело играть в парике на съемках фильма «Повелитель ветра».

«Сам парик мне понравился, но работать в нем — это ад. Плюс это Дагестан, начало лета, дикая жара. Приходилось придумывать себе разные системы охлаждения — несколько раз я был… с нашатырем, в общем. А носить бороду — хорошо. У меня еще пластический грим был на лице — не буду говорить где», — признался Бондарчук.

Он уточнил, что шоураннеры старались максимально точно передать не только внешность путешественника Федора Конюхова, но и его голос. При этом Бондарчук отметил, что не пытался повторить тембр своего героя точь-в-точь.

Съемки фильма проходили в Москве и Дагестане. Главную роль сыграл сам Бондарчук. В каст вошли также Анна Михалкова, Андрей Бурковский, Евгений Ткачук и Даниил Воробьев. Режиссером проекта выступил Игорь Волошин.

Ранее Бондарчук рассказал о реакции Конюхова на его игру в «Повелителе ветра».