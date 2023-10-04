Анатолий Белый пожаловался на злорадство российских звезд после отмены спектакля в Париже

Актер Анатолий Белый пожаловался на злорадство и грязь со стороны бывших коллег из России на фоне отмены его спектакля в Париже. Об этом пишет «СтарХит».

«Сколько желчи, мелкого злорадства и грязи! Сколько вроде бы нормальных в прошлом людей, уважаемых мною, в возрасте и без, несут такую околесицу и чушь, что брови застывают вверху лба, а глаза не верят написанному. Да, мы, уехавшие, посмевшие выразить свою позицию, мы под двойным прицелом», — возмутился Белый.

Он считает, что в эмиграции артистам не прощают даже малейших промахов. Актер отметил, что все допускают ошибки, а прокатчики от форс-мажоров тоже не застрахованы. Белый заверил, что спектакль в Париже будет перенесен на весну.

Спектакль «Я здесь» с участием Белого должен был пройти 4 октября.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Актер рассказывал, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере. Артист также получил негативную реакцию от некоторых россиян. По словам Белого, его осуждают за переезд из России после долгих лет работы в стране.

Ранее Никита Михалков объяснил, почему считает Анатолия Белого предателем.