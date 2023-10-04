Сергей Жигунов оценил продолжение «Гардемаринов» режиссера Светланы Дружининой

Актер Сергей Жигунов, исполнивший роль Александра Белова в оригинальных «Гардемаринах», написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не думает о сиквеле Светланы Дружининой «Гардемарины 1787».

«В последние дни звонит много прессы по поводу премьеры «Гардемаринов» с вопросом, что я по этому поводу думаю?Отвечаю сразу всем: 1. Я вообще про это не думаю. 2. Уважение к зрителю — это умение вовремя остановиться», — заявил Жигунов.

«МУЗ-ТВ» сообщает, что между Жигуновым и режиссером новой части есть давний конфликт. Все началось со слов Дружининой, которая заявила, что «создала» образ Саши Белова. В ответ на это актер язвительно заявил, что готов снять свое имя с титров в пользу режиссера. Дружинина парировала тем, что Жигунов ей не интересен, так как она его не знает.

«Я не знаю Сергея Жигунова. Для меня есть только Саша Белов, а этот человек мне не интересен!» — высказывалась Дружинина.

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