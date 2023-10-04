Mia Boyka рассказала об идеальном предложении руки и сердца

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) призналась, что не хотела бы получить предложение руки и сердца на концерте. Ее слова передает Telegram-канал «А теперь внимание!».

«Потому что на концерте это безвыходная ситуация, а вдруг тебе хочется отказать? В таких случаях жених должен быть уверен на сто процентов, что невеста согласится. Иначе ты ставишь человека в неловкое положение», — заявила исполнительница.

Певица напомнила о ситуации, которая произошла во время выступления рэпера OG Buda. Тогда девушке пришлось оправдываться за отказ принять предложение.

«Мне кажется, предложение — это что-то между двумя людьми. Моей подруге недавно сделали предложение на воздушном шаре, были они вдвоем и водитель, который все это снимал», — вспомнила певица.

В начале сентября россиянин сделал предложение своей девушке в автобусе «Петрозаводск — Санкт-Петербург». Мужчина вошел в салон автомобиля с огромным букетом цветов. По словам очевидцев, он попросил минуту внимания, а затем нашел среди пассажиров свою девушку и предложил ей стать его женой. Туристы отреагировали на его поступок аплодисментами.

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