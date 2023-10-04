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Актер Милош Бикович рассказал, почему изменил свою внешность

Актер Милош Бикович сообщил, что изменил внешность из-за съемок в новом сериале

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bikovic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сербско-российский актер Милош Бикович, наиболее известный по ролям в фильмах «Холоп» и «Лед», рассказал в своих социальных сетях, что он изменил свою внешность из-за съемок в сериале «Дайте шоу».

По словам артиста, для роли в этом проекте он изменил прическу и цвет волос.

«Я очень люблю слушать музыку, но теперь я внутри этого музыкального процесса. По роли я поп-исполнитель, такой опыт у меня впервые. Я много общаюсь с людьми из шоу-бизнеса, знакомлюсь изнутри с этой средой»», — указал Бикович.

Он также заявил, что сериал будет снят в жанре драмеди, но при этом он затронет и общественно значимые темы.

Премьера проекта «Дайте шоу» ожидается в 2024 году.

До этого Милош Бикович сообщил, что он скоро впервые станет отцом.

Ранее Милош Бикович заявил, что не стыдится российского гражданства, которое он получил в 2021 году.

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