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Назван победитель шоу «Сердце Клавы»

Модель Александр Поверин стал победителем шоу «Сердце Клавы»

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Кадр из шоу «Сердце Клавы»

Певица Клава Кока выбрала модель Александра Поверина победителем своего шоу «Сердце Коки».

Кока поблагодарила Поверина за те чувства, что он смог в ней разбудить. Артистка не стала скрывать, что изначально считала его одним из самых подозрительных мужчин в проекте.

«Но в итоге ты подарил мне много моментов, ради которых можно повторить все заново. Помнишь, я говорила, что поеду с победителем в Питер? Так вот, собирай вещи!» — заявила певица.

В конце финального выпуска Поверин и Кока отправились в романтическое путешествие на воздушном шаре.

В сентябре Кока призналась, что ей удалось найти вторую половинку на шоу «Сердце Клавы». Исполнительница отметила, что встречается с новым возлюбленным уже три месяца, поэтому «испытательный срок пройден». Артистка добавила, что ожидала найти любовь на проекте, так как изначально относилась к нему серьезно.

29 августа вышло шоу «Сердце Клавы», в котором Кока стала главной героиней проекта. Это продолжение реалити, в котором в 2022 году пыталась найти мужчину блогерша Настя Ивлеева. Ведущими шоу стали сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

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