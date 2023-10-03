Японский режиссер и художник Хаяо Миядзаки начал работать над новым проектом. Об этом заявил ведущий продюсер студии Ghibli Тошио Судзуки в интервью Liberation.

«В его жизни есть только работа, которая его очаровывает. Он начал говорить о новом проекте, и я его больше не останавливаю. Пока он работает, у меня не будет пенсии. Ему 82 года, думаю, он будет продолжать до 90 лет. Я пойду с ним», — заявил Судзуки.

До этого сообщалось, что «Мальчик и птица» станет последним фильмом мультипликатора, а после он уйдет на пенсию. Однако недавно вице-президент студии Ghibli Дзюнъити Нисиоки признался, что Миядзаки передумал уходить на заслуженный отдых. У создателя «Унесенной призраками» появилось много новых идей, с которыми он приходит к студии.

В основу сценария картины «Мальчик и птица» легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?», опубликованная в 1937 году. Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика на фоне семейной трагедии.

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