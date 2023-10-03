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Леди Гага не будет платить $500 тысяч вернувшей ее собак похитительнице

Певица Леди Гага выиграла суд на $500 тысяч против похитительницы ее собак

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ladygaga/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Леди Гага не обязана выплачивать $500 тысяч вернувшей ее собак женщине по имени Дженнифер Макбрайд, так как суд доказал ее причастность к краже. Об этом сообщает People.

В феврале суд постановил, что Макбрайд была причастна к похищению двух французских бульдогов Леди Гаги, она получила условный срок за сокрытие краденого. После инцидента Макбрайд подала на певицу в суд, так как та отказалась выплачивать ей $500 тысяч, которые обещала в качестве вознаграждения вернувшему ее собак человеку.

Сейчас суд Лос-Анджелесе пришел к выводу, что доказательства Макбрайд были «юридически недостаточны» в связи с причастностью к краже, поэтому злоумышленница «не имеет права извлечь выгоду из своего правонарушения».

В конце февраля 2023 года собаки звезды были похищены: злоумышленники выстрелили в выгуливавшего псов помощника Гаги и похитили двух бульдогов. Певица объявила награду в $500 тысяч за возвращение собак, спустя несколько дней женщина привела к ней псов.

Ранее суд взыскал с Mash 350 тысяч рублей по иску Крида из-за поста о неуплате налогов.

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