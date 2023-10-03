Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина из-за трибьют-концерта Шатунова

Певица Татьяна Буланова призналась в беседе с изданием «Абзац», что не понимает поведения продюсера Андрея Разина и его мотивацию угроз.

Буланова отметила, что Разин не угрожает физически, но молится за то, чтобы все, кто участвует в трибьют-концерте Юрия Шатунова, заболели. Артистка считает, что организаторы мероприятия должны что-то предпринять после заявлений продюсера.

«Не знаю насчет охраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла», — поделилась звезда.

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» пойдет 17 октября в Crocus City Hall. На нем популярные артисты исполнят хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май». Также мероприятие посетят друзья и близкие музыканта, которые поделятся историями из его жизни.

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