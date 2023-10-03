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Анфиса Чехова ответила «беспокойным мамочкам» после критики родительских качеств

Телеведущая Чехова призналась, что ей достаточно провести с сыном полчаса в день

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Личный архив

Телеведущая Анфиса Чехова, которая отправилась отдыхать без 11-летнего сына Соломона, рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как обычно проводит время с ребенком.

«Я с ним не делаю уроки, это не моя прерогатива, этим занимается моя помощница. Потом он кушает, едет на занятия. Видимся с ним мы вечером. Мне достаточно получаса в день, чтобы показать ребенку, что он любимый, выслушать рассказы о прошедшем дне, посоветовать что-то», — подчеркнула Чехова.

По словам телеведущей, ей достаточно часто пишут «беспокойные мамочки», которые переживают из-за того, что Чехова так надолго оставляет ребенка без матери. Звезда убеждена, что в 11 лет уже начинает происходить сепарация ребенка от родителей, так как именно в этом возрасте ему хочется проводить больше времени со сверстниками.

«А у мамы должна быть своя личная жизнь. Чтобы потом она не попрекала ребенка тем, что жила ради него и отказывала себе во всем, а он это не оценил», — резюмировала Чехова.

У Чеховой есть сын Соломон от первого брака с актером Гурамом Баблишвили. Они начали встречаться в 2009 году, а в 2015-м поженились. Через два года супруги развелись, но сохранили хорошие отношения друг с другом.

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